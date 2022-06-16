عاجل.. بيان هام من "التموين" بشأن تظلمات البطاقات
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والادارات التموينية ومراكز الخدمة وارسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية اسبوعيًا.
وأكد المصيلحي، في بيان، على أن القرار يأتي تيسيرا على المواطنين.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022، واشار إلى ان الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.