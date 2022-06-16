عاجل.. بيان هام من "التموين" بشأن تظلمات البطاقات



أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والادارات التموينية ‏ومراكز الخدمة وارسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية اسبوعيًا.

وأكد المصيلحي، في بيان، على أن القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، ‏بأن الدكتور علي المصيلحي ‏‏– وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022، واشار إلى ان ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.‏