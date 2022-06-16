"الاعتراف بالأخطاء".. حيلة جديدة من تنظيم الإخوان (فيديو)

يروّج بعض قيادات تنظيم الإخوان، بين الحين والآخر بإمكانية إجراء مراجعات شاملة لفكر التنظيم، والاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها، لكن في الحقيقة لا يتجاوز الأمر التوظيف السياسي بهدف العودة إلى المشهد.



عادت فكرة المراجعات للظهور بالتزامن مع التحضير للحوار السياسي في مصر، ومحاولات التنظيم المستميتة للمشاركة فيه، على الرغم من الرفض الشعبي والرسمي القاطع للأمر، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وتحدث القيادي الإخواني جمال حشمت عضو مجلس الشورى العام المقيم في كندا صراحة عن ضرورة المراجعة الفكرية وتقييم مواقفنا السابقة والاعتراف بما أخطأنا فيه. حشمت دعا إلى فصل العمل الدعوى عن المنظومة السياسية.

ووصف المراقبون الأمر بأنه حيلة قديمة وأوضحوا أن التنظيم لم يُجرِ أيّ نوع من المراجعات الفكرية والفقهية لعدة أسباب تتعلق برفض القيادات الحالية الاعتراف بالخطأ أو ممارسة العنف أو ترك مناصبهم، فضلا عن تمسكهم بالفكر التقليدي المؤسّس للتنظيم.

وقال المراقبون إن التنظيم غير مهيّأ لإجراء مراجعات فكرية وفقهية، لأنه مفكك بشكل كامل ويعاني من حالة تفسخ وانهيار تنظيمي وانعدام قدرتها على اتخاذ أيّ قرار.



