وزيرة التجارة والصناعة تشارك بجلسة "روسيا- إفريقيا" بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الافريقية الروسية وبما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وانشاء المزيد من المشروعات المشتركة وتوطين الصناعات الروسية بدول القارة بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الافريقية، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر كبوابة للقارة السمراء وكذا الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول القارة في تعزيز الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر وروسيا ودول القارة الافريقية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات جلسة " روسيا- إفريقيا" المنعقدة ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى، والتى شارك بها عدد من وزراء الصناعة والتجارة الافارقة إلى جانب لفيف من المسئولين الروس المعنيين بتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.

وقالت الوزيرة أن حجم التبادل التجاري بين دولة روسيا وقارة إفريقيا بلغ العام الماضي نحو 16.9 مليار دولار مقارنة بنحو 13.9 مليار دولار عام 2020 محققًا نسبة زيادة بلغت 21.6%.

وأوضحت جامع أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمثل خطوةً هامةً نحو تعميق التعاون الاستثماري المصري الروسي، مشيرة إلى ان المنطقة تعد المدخل الرئيسى لافريقيا حيث سيوفر المشروع فرصًا استثمارية عديدة للشركات الروسية وامكانيات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التى تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم،فضلًا عن الموقع الجغرافي لمصر عند ملتقى طرق التجارة الرئيسية الأمر الذى يمنح الشركات الروسية مميزات سهولة التصدير وقلة التكلفة.

واشارت الوزيرة إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية إلى إفريقيا بلغ عام 2021 نحو 97 مليار دولار مسجلًا زيادة كبيرة بنسبة 147٪ مقارنةً بعام 2020، لافتة إلى ان مصر حافظت على ترتيبها الأول في القارة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلةً 5.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقارنةً بـ 5.5 مليار دولار في 2020، وهو ما يشكل نحو 53٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول شمال إفريقيا ويؤكد مكانة مصر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة للعام الثالث على التوالي.