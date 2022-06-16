سوق دبي العقاري يشهد أكبر عدد معاملات عقارية منذ 10 سنوات

شهد سوق العقارات في إمارة دبي أعلى عدد للمعاملات العقارية سجلت خلال شهر مايو الماضي وتعد الأكبر منذ أكثر من عشرة أعوام بإجمالي بلغ 6652 معاملة بيع عقارية محققًا بذلك ارتفاعًا كبيرًا في عدد صفقات البيع بنسبة بلغت 51.60% و66.14% في قيمة صفقات البيع مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك في المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر "و الذي تم خلاله اعتماد عام 2012 بإعتباره عام الأساس ويناير شهر الأساس مع اعتماد الربع الأول من 2012 أساسًا للمقارنة في المؤشر الذي يتم إصداره أربع مرات سنويًا.

وسجل المؤشر الشهري العام للمبايعات العقارية نحو 1.296 نقطة خلال شهر مايو الماضي لتبلغ قيمة سعر بيع المؤشر نحو 1،261،379 درهم..بينما سجل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1.368 نقطة وبلغت قيمة المؤشر نحو 1،175،363 درهم.. فيما سجل مؤشر الفلل ومنازل "التاون هاوس" الشهري نحو 1.338 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 2،150،469 درهم.

وسجل المؤشر الشهري العام للإيجارات نحو 0.962 نقطة وبلغت قيمة سعر إيجار المؤشر 52،013 درهم.. في حين سجل مؤشر الشقق السكنية الشهري 0.966 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 47،910 درهم.. فيما سجل مؤشر الفلل ومنازل "التاون هاوس" الشهري 0.867 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 132،401 درهم.

وتسلط بيانات مؤشر لشهر مايو الضوء على استمرار الأداء الإيجابي الذي يحققه قطاع العقارات في دبي خلال العام الجاري 2022 إذ يستمر ارتفاع العدد الإجمالي لمعاملات البيع العقارية ليتخطى متوسط المعاملات لشهري لعام 2021..بينما يظهر مؤشر أسعار البيع العام نموًا قويًا منذ يونيو 2020.

وتواصل المبايعات العقارية في السوق الثانوية هيمنتها على معاملات سوق العقارات بتحقيقها نموًا مستقرًا شهد تسجيل أكبر عدد معاملات عقارية بنسبة بلغت 58.55% ونمو في قيمتها بلغ نحو 66.29% حيث يؤكد نمو عدد المعاملات وقيمتها على قوة أداء العقارات الجاهزة.

وفيما يتعلق بالشقق السكنية فقد استحوذت على نسبة بلغت نحو 82.34% من إجمالي المعاملات.. في حين مثلت الفلل ومنازل "التاون هاوس" نسبة بلغت 17.66%.

وسجلت معاملات البيع العقارية أداءً سنويًا استثنائيًا من حيث عدد المعاملات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حيث شهدت تسجيل نحو 34،126 معاملة عقارية مقارنة بنحو 20،713 معاملة في الفترة ذاتها في عام 2021 ما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة بلغت 64.76% على أساس سنوي.

كما بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في شهر مايو نحو 35،327 عقدًا 59.6% منها عقود جديدة و40.4% عقود مجددة لتمثل العقود السنوية نسبة بلغت نحو 80.9% وغير السنوية 19.1%.. كما بلغت نسبة عقود إيجار العقارات السكنية نحو 73.8% من إجمالي العقود..بينما سجلت 25.3% من عقود إيجار لعقارات تجارية.

وارتفع إجمالي عقود الإيجار بنسبة 2.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعًا بنمو العقود المجددة بنسبة بلغت نحو 4.4% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.. كما ارتفعت عقود الإيجار السنوية بنسبة 11.5% وعقود إيجار العقارات التجارية بنسبة 8.47% مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

وكشفت سجلات برنامج "إيجاري" بدائرة الأراضي والأملاك بدبي عن أسماء المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من عقود الإيجار في شهر مايو 2022 والتي شملت جبل علي الأولى "1،398" وورسان الأولى "1،285" والخليج التجاري "1،029" والبرشاء جنوب الرابعة "958" وند حصة "957" ومرسى دبي "946" والمحيصنة الرابعة "934 "والنهدة الثانية "893" والثنية الخامسة "798" والكرامة "776".

وكشفت بيانات "بروبرتي فايندر" أن المناطق الأكثر طلبًا في عمليات البحث على صعيد مبيعات الشقق في مايو الماضي كانت "مرسى دبي" تلتها "وسط مدينة دبي" ثم "نخلة جميرا" و"الخليج التجاري "و "دائرة قرية جميرا و"مساكن شاطئ جميرا".. فيما تصدرت أكثر مجتمعات الفلل / منازل "التاون هاوس" طلبًا في عمليات البحث على صعيد المبيعات "المرابع العربية 2 " تلتها "دبي هيلز استيت" ثم "المرابع العربية 3 "و "نخلة جميرا" و"داماك هيلز- أكويا باي داماك" و"الينابيع".

وكانت "مرسى دبي" الأكثر طلبًا في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مايو 2022 تلتها مناطق "وسط مدينة دبي" و"الخليج التجاري" و"دائرة قرية جميرا" و"أبراج بحيرات جميرا". وكانت أكثر مجتمعات الفلل / منازل "التاون هاوس" طلبًا في عمليات البحث هي "دبي هيلز استيت" تليها "نخلة الجميرا" و"المرابع العربية" و"مردف" و"البرشاء".