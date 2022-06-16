غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبها التمثيلي في المكسيك

أعلنت غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في المكسيك وذلك بهدف تعزيز حضورها ونشاطها في دول أمريكا اللاتينية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

يأتي افتتاح هذا المكتب ليكون الرابع ضمن مكاتب الغرفة في أسواق دول أمريكا اللاتينية ويشكل انطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دبي وجنوب القارة الأمريكية وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال المكسيكيين من الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها مدينة دبي باعتبارها بوابة للتجارة العالمية.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح أكد سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية أن افتتاح مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي في المكسيك هو قفزة نوعية ضمن الإسهام في إيجاد حلول جماعية للتحديات العالمية حيث أن الارتقاء بمستويات التنافسية والاستثمار بين إحدى أكبر الأسواق الإقليمية والمناطق المجاورة سوف يُسهم بالفعل في التعافي من تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الازدهار للأطراف المعنية.

وحول جهود البعثة الدبلوماسية الإمارتية في المكسيك قال سعادته إن سفارة الدولة في المكسيك قطعت أشواطًا في غاية الأهمية توطيدًا للروابط الثنائية تخللتها محطات تاريخية على غرار إلغاء التأشيرة بين البلدين وتشغيل خط الطيران المباشر وتوقيع مذكرة التعاون بين مبادرة الجواز اللوجيستي والمكسيك جعلت من العامل الجغرافي آخر التحديات.

من جهته أكد سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي عزم غرف دبي على مواصلة جهودها الهادفة إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعمل على زيادة نسب النمو وتدعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وأشار إلى أن افتتاح المكتب التمثيلي يعد تتويجًا لمسيرة من الإنجازات في المشهد التجاري الثنائي.

ولفت إلى ان غرف دبي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع المكسيك واستكشاف فرص تجارية بالتركيز على قطاعات اقتصادية معينة للاستفادة من الإمكانات التجارية الهائلة التي تمتلكها الأسواق المكسيكية في مجال القطاع الزراعي والصناعي والسيارات والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية إضافة إلى القطاع السياحي.

وأضاف ان فريق عمل غرفة تجارة دبي العالمية سيركز على توفير الدعم للمستثمرين والشركات في دبي والمكسيك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وبناء علاقات متينة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص والشركات المكسيكية التي تحرص على دخول سوق دبي والتوسع دوليًا في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا عبر الإمارة. كما يشكل افتتاح المكتب الجديد خطوة استراتيجية تتماشى مع استراتيجية غرفة تجارة دبي العالمية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للتجارة الدولية وفرصة للشركات المحلية في دبي لتوسيع وجودها في المكسيك ودول أمريكا اللاتينية.

وتضمن حفل افتتاح المكتب التمثيلي في المكسيك عرضًا تقديميًا إعلاميًا عن اقتصاد دبي وبيئة الأعمال المتقدمة وقطاعات النمو الرئيسية والمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين الأجانب.