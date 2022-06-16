حلمنا كلنا..

مسرحية جديدة لأطفال فريق “عندى حلم” على مسرح مركز سعد زغلول الثقافي

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بوستر المسرحية
بوستر المسرحية
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يعرض فريق “عندى حلم للفنون” مسرحية الأطفال الهادفة (حلمنا كلنا) أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من 27 إلى 29 يونيه 2022 الساعة 7 مساء على مسرح مركز سعد زغلول الثقافى بالسيدة زينب.

والمسرحية من تأليف وإخراج إبراهيم الشيخ ويشارك في تمثيل العمل أطفال من عمر 8 سنوات وحتى 15 سنة وهم: مصطفى يونس ولوجى مبارك وساندى محمد وروتانا محمد وأروى المصرى وحمزة محمد وحلا محمد وساندى تامر ويناقش العرض احلام الاطفال ومطالبهم من الكبار

جدير بالذكر ان العرض بطولة الدفعه الرابعه لفريق عندى حلم للفنون.

مسرحية مركز سعد زغلول الثقافى مسرحية جديدة

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