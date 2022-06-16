النفط ينتعش مع إذكاء عقوبات جديدة على إيران مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس في تعاملات متقلبة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، ومع استمرار تركيز أسواق الطاقة على مخاوف الإمدادات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هذا العام.

وتراجعت السوق في وقت سابق حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا إلى تغذية المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 119.81 دولار، بارتفاع 1.30 دولار أو 1.1 في المئة، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.27 دولار توازي اثنين بالمئة إلى 117.58 دولار.

في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع الطلب أكثر في عام 2023، لينمو بأكثر من اثنين في المئة إلى مستوى قياسي يبلغ 101.6 مليون برميل يوميا.

وقال محللون إن الأسعار تلقت دعما من قرار واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الصينية والإماراتية والإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات (TADAWUL:2310) الإيرانية. كما تلقت الأسعار دعما من التفاؤل بأن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش مع تخفيف قيود كوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، انهار إنتاج ليبيا من النفط إلى نطاق 100 إلى 150 ألف برميل يوميا، وهو جزء بسيط من حجم الإنتاج الذي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي. ولا يزال المحللون قلقين من أن البلاد قد تواجه مشاكل مستمرة في توصيل النفط وسط الاضطرابات.

وتراجعت الأسعار أكثر من اثنين بالمئة بين عشية وضحاها بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ 1994.