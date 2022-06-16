أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022.. عودة التراجع للمعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات اليوم الجمعة، وهبطت أسعار المعدن الأصفر بنحو 4 جنيهات، يأتي ذلك بعد أن أعلن الاحتياطى الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة والذى يعدي أعلى مستوي منذ عام 1994، وقفزت أسعار الذهب بنسبة 1.7% إلى 1839.55 دولار للأوقية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 859.75 جنيها.

عيار 21 يسجل 1003 جنيها.

عيار 24 يسجل 1146.25 جنيها.

الجنيه الذهب 8024 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الخميس، مع صعود الدولار، وذلك بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خطوة تستهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1830.93 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.72% إلى 1832.75 دولار للأونصة.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، لتتراوح بذلك أسعار فائدة الأموال الاتحادية قصيرة الأجل بين 1.5% و1.75%.

وكان من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، حيث تكافح أمريكا لكبح جماح التضخم المرتفع.

وتتصرف البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة لمحاولة تهدئة ارتفاع التضخم، حتى مع تعرض دولها لخطر الركود بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو، وهي أول زيادة له في 11 سنة، وقد يعلن عن زيادة أكبر في سبتمبر إذا استمرت المستويات المرتفعة للتضخم.

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ضغوط على البورصات العالمية ومنها بورصة الذهب.

قيمة انخفاض أسعار الذهب الفترة الأخيرة

وأشار "ميلاد" إلى أن سعر الذهب انخفض بنحو 15% بحد أقصى، وهو معدل متعارف عليه، وسعر المعدن الأصفر لم يصل بعد لسعره قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتصرف البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة لمحاولة تهدئة ارتفاع التضخم، حتى مع تعرض دولها لخطر الركود بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو، وهي أول زيادة له في 11 سنة، وقد يعلن عن زيادة أكبر في سبتمبر إذا استمرت المستويات المرتفعة للتضخم.