أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 17-6-2022

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأسعار الدولار استقرار مقابل الجنيه المصري مع تعطل البنوك بمناسبة الأجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي وسجلت أسعار الدولار في أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.71جنيه للشراء، و18.77جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.71جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.70جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، لتسجل العملة الأوروبية اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر19.48 جنيه للشراء، و19.71جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا 19.50جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.55 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني ما بين 3 و17 قرشا، بعد تراجعه بداية التعاملات اليوم ما بين 20 و32 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني ارتفاعا ليصبح 22.42 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليسجل 22.45 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى اليوم بالبنك الأهلي وبنك مصر 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي ارتفاعا ما بين 2 و4 قروش ليسجل 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم ارتفاعا طفيفا في البنك الأهلي، ليسجل 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.