صاحبة تريند "بابي": لو زوجي مستواه المادي ضعيف كنت رفضت أتزوجه

أخبار مصر
يارا صاحبة تريند
يارا صاحبة تريند بابي
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قالت "يارا" فتاة التيك توك، إنها تقدم محتوى كوميدي استطاع أن يجذب العديد من المشاهدات في وقت قصير، لافتة أنها تمتلك موهبة دفعتها للظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

مصروفي 3000 جنيه 

وأضافت فتاة التيك توك،  خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن مصروفها الشهر الذي يبلغ قدره 3 آلاف جنيه، "بعمل شوبينج  والأكل والميكب، وأنا لو وزوجي مستواه المادي ضعيف كنت رفضت أتزوجه".

بتبسط وانا بصرف الفلوس 

تابعت "يارا"، "بتبسط وأنا بصرف الفلوس، والطبقة المتوسطة بتستفاد من فيديوهاتي وأنا مش بقدم عري ولا بخرب في المجتمع".

التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الحدث اليوم تيك توك مصر الإعلامية أميرة عبيد

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