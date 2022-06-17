صاحبة تريند "بابي": لو زوجي مستواه المادي ضعيف كنت رفضت أتزوجه

قالت "يارا" فتاة التيك توك، إنها تقدم محتوى كوميدي استطاع أن يجذب العديد من المشاهدات في وقت قصير، لافتة أنها تمتلك موهبة دفعتها للظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

مصروفي 3000 جنيه

وأضافت فتاة التيك توك، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن مصروفها الشهر الذي يبلغ قدره 3 آلاف جنيه، "بعمل شوبينج والأكل والميكب، وأنا لو وزوجي مستواه المادي ضعيف كنت رفضت أتزوجه".

بتبسط وانا بصرف الفلوس

تابعت "يارا"، "بتبسط وأنا بصرف الفلوس، والطبقة المتوسطة بتستفاد من فيديوهاتي وأنا مش بقدم عري ولا بخرب في المجتمع".