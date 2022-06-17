زوج صاحبة تريند "بابي": معنديش مانع مراتي تضحك الناس على التيك توك

توك شو
صاحبة تريند بابي
صاحبة تريند بابي
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قال اليوتيوبر عمر الشريف زوج فتاة التيك توك "يارا" صاحبة تريند "ثانك يو دارى"، إنه لا يمانع مطلقا من ظهور زوجة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك قائلا:" معنديش مشكلة مراتي تضحك الناس".

كنت أعمل في الإمارات 

وأشار عمر الشريف خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إلى إنه كان يقيم في دولة الإمارات وجاء إلى مصر دون أن يحقق ثروة من المال وعاد إلى مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.

تابع، حياتي الشخصية خاصة بي ولا أحد يعلم عنها شيء وما أقدمه من محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس له علاقة بحياتي الأسرية مطلقا.

مواقع التواصل الاجتماعي دولة الإمارات محافظة الإسكندرية التواصل الاجتماعي مواقع التواصل موقع التواصل الاجتماعي

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