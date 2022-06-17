الموسيقيين: فحص كل فيديوهات حسن شاكوش المسيئة للنقابة

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حسن شاكوش
حسن شاكوش
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قال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة بصدد تشكيل لجنة لفحص كل فيديوهات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش المسيئة للنقابة، لافتا إلى أن ملف حسن شاكوش يضم نسخ ورقية وفيديوهات مصورة لكل تصريحاته عن النقابة.

لم نبحث تظلم شاكوش بعد

وأضاف أحمد رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مجلس النقابة لم ينعقد حتى الآن لبحث تظلم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بشأن إيقاف قيده بالنقابة.

لن نخالف القانون 

تابع، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، لن نخالف القانون أو اللائحة، سيتم طرح قرار اللجنة على مجلس النقابة من أجل الموافقة عليه، ومن المقرر حين انعقاد اجتماع المجلس اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لفحص التظلم، مشيرا إلى أنه لم لا توجد أي تظلمات أخرى من أي أحد وبالتالي سيقتصر عمل اللجنة على فحص شكوى حسن شاكوش. 

محمد موسى اجتماع المجلس الحدث اليوم المهن الموسيقية الإعلامي محمد موسى نقابة المهن الموسيقية

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