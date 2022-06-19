اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي والزمالك يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي والزمالك رابط سريع

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الفجر الرياضي
مباراة القمة
مباراة القمة
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يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.


وتذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري، عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر.


تفاصيل قناة أون تايم سبورتس:

قمر: نايل سات.
معدل الاستقطاب أفقي
التردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.

 


ويعاني المارد الأحمر من العديد من الغيابات قبل لقاء الزمالك في الدوري، ويأتي على رأس هذه الغيابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر الذي رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية، حيث يتولى سامي قمصان الإدارة الفنية للشياطين الحمر بدلًا منه بشكل مؤقت.
 

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