يلا شوت Today مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في الدوري المصري live Ahly بدون تتقكيع رابط plus يوتيوب

بث مباشر يلا شوات رابط ماتش الاهلي والزمالك.. يقترب موعد قمة الأهلي والزمالك المرتقبة في بطولة الدوري المصري وتحديدا الجولة العشرين على ملعب السلام "وي الاهلي".

ويفتقد الأهلي لجهود 6 لاعبين أمام القلعة البيضاء، وهم: علي لطفي ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعمار حمدي ولويس ميكيسوني، للإصابة.



يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.





ويضع مسؤولي النادي الأهلي وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور، التعاقد مع فيتوريا كأول الاهتمامات، في ظل تمتعه بخبرة في المنطقة العربية وإنجازاته فضلًا عن كونه صغير السن وقادر على تحقيق مشروع داخل القلعة الحمراء.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر'، أن المدرب طالب بالحصول على مبلغ 4 ملايين يورو سنويًا ويتضمن معه الجهاز الفني.

وتابع: "الأهلي حاول تقليل المطالب المادية وعرض مبلغ 2 و500 ألف يورو في بادئ الأمر، قبل أن يتم رفضه من قبل وكيل أعماله، ولكن تم رفع العرض إلى 3 ملايين و200 ألف يورو".