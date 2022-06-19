بداية اللقاء NOW.. رابط يلا شوت الجديد AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع ZAMALEK LIVE

تقام يوم الأحد القادم الموافق التاسع عشر من شهر يونيو، مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد الأهلي وي السلام لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويخوض المارد الأحمر تلك المواجهة بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف.



في المقابل يمني نادي الزمالك النفس بتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة لضمان الاستمرار في الصدارة.



ورفعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تقرير إلى مجلس إدارة النادي، بضرورة عودة كل من أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ثنائي الفريق المعار إلى سموحة، بالوقت الحالي.

وجاء طلب اللجنة، بعد ظهور الثنائي بشكل مميز منذ الموسم الجاري مع الفريق السكندري، وحاجة المارد الأحمر لبعض التدعيمات في الخط الخلفي.

وكان بيكهام قريب من العودة إلى التتش في يناير الماضي قبل أن يستقر على الاستمرار حتى نهاية إعارته، فيما نال شكري إشادة اللجنة وإدارة الكرة، والتي طالبت بعودته حتى يكون بديل للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.



