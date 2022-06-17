الموسيقيين: لم نشكل لجنة حتى الآن لفحص تظلم حسن شاكوش

توك شو
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements

قال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة لم ينعقد حتى الآن لبحث تظلم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بشأن إيقاف قيده بالنقابة.

تشكيل لجنة تظلم 

وأضاف أحمد رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من المقرر حين انعقاد اجتماع المجلس اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لفحص التظلم، مشيرا إلى أنه لم لا توجد أي تظلمات أخرى من أي أحد وبالتالي سيقتصر عمل اللجنة على فحص شكوى حسن شاكوش.

تابع، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، لن نخالف القانون أو اللائحة، سيتم طرح قرار اللجنة على مجلس النقابة من أجل الموافقة عليه، مشيرا إلى أن ملف حسن شاكوش يضم نسخ ورقية وفيديوهات مصورة لكل تصريحاته عن النقابة.

Advertisements

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على الإخواني الهارب بهجت صابر في أثناء بث مباشر

عاجل.. حازم إمام يفجر مفاجأة مدوية عن بيان نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. الخطيب يحدد الموقف النهائي لسيد عبد الحفيظ من الجهاز الجديد

عاجل.. نتيجة التحقيقات في أزمة نهائي إفريقيا بين اتحاد الكرة والأهلي

كان مؤدب وأطيب خلق الله.. أسرار يرويها كابتن اللاعب سيف أحمد

الأهلي يحسم 3 صفقات مميزة بعد رحيل موسيماني

رئيسة النواب الأمريكية تعزو تدهور الوضع الاقتصادي إلى الحرب على "صدام حسين"

رسميًا.. الخطيب يحسم مصير سيد عبد الحفيظ من الجهاز الفني الجديد للأهلي