الموسيقيين: لم نشكل لجنة حتى الآن لفحص تظلم حسن شاكوش

قال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة لم ينعقد حتى الآن لبحث تظلم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بشأن إيقاف قيده بالنقابة.

تشكيل لجنة تظلم

وأضاف أحمد رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من المقرر حين انعقاد اجتماع المجلس اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لفحص التظلم، مشيرا إلى أنه لم لا توجد أي تظلمات أخرى من أي أحد وبالتالي سيقتصر عمل اللجنة على فحص شكوى حسن شاكوش.

تابع، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، لن نخالف القانون أو اللائحة، سيتم طرح قرار اللجنة على مجلس النقابة من أجل الموافقة عليه، مشيرا إلى أن ملف حسن شاكوش يضم نسخ ورقية وفيديوهات مصورة لكل تصريحاته عن النقابة.