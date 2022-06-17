أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-6-2022

مع اقتراب عيد الأضحي خيم الاستقرار على أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وبلغ سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

انتاج مصر من اللحوم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق ولكن نحاول تحقيق اكتفاء يتيح مزايا نسبية لبعض المنتجات، موضحا أن الدولة المصرية في ظل محدودية الموارد ومحدودية الأرض استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

وأضاف " القصير"، أن الدولة حققت اكتفاء ذاتي في العديد من الخضر والفاكهة، موضحا أن المحاصيل السكرية وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 92 % وفي الأسماك وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 90%، ويتبقى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة واللحوم الذي نعمل عليه حاليا.

ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الدولة تقوم بعدد من المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية مثل “توشكى الخير، وشرق العوينات، وغرب المنيا وغيرها، كما عملنا على أن تكون إنتاجية الفدان من القمح، تصل ما بين 20 إلى 25 أردب للفدان الواحد.

وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن احتياج مصر من اللحوم حوالى مليون طن، ونقوم بإنتاج أكثر من 500 ألف طن ونستورد 400 الف طن، أي أنه ننتج ما يقرب من 55% من احتياجات الشعب المصري.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدة سيناريوهات لاستعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وتوفير اللحوم في الأسواق لزيادة المعروض، مؤكدًا على أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدًا على حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطي السلع الأساسية، حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر رصيد من الزيت يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لـ 6 أشهر، ورغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن، كما أن لدينا رصيد استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حاليا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون، كما يكفي السكر لمدة 6 أشهر، وفي الوقت نفسه يتوافر الأرز، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.