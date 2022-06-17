أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-6-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأربعاء بعد ارتفاعها، داخل المزارع، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 42 جنيها.



أسعار الدواجن اليوم





تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و38 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم





وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 53 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و55 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و58 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

مخزون مصر الاستراتيجي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدة سيناريوهات لاستعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وتوفير اللحوم في الأسواق لزيادة المعروض، مؤكدًا على أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدًا على حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطي السلع الأساسية، حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر رصيد من الزيت يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لـ 6 أشهر، ورغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن، كما أن لدينا رصيد استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حاليا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون، كما يكفي السكر لمدة 6 أشهر، وفي الوقت نفسه يتوافر الأرز، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تشهد نقلة نوعية في كافة المجالات، خاصة في ملف الإنتاج الحيواني.

وتابع: “ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا انعكس على مصر، خاصة في ظل استيراد ما يقرب من 50% من اللحوم”.

وأشار إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتقترب من تحقيق اكتفاء الأسماك بنسبة 80%، معقبًا: "الدولة تبذل جهودا كبيرة لإيقاف عملية ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية".

