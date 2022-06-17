الملف الأسود للإخواني المقبوض عليه بهجت صابر

القبض على الإخواني بهجت صابر

تصدر اسم الإخواني بهجت صابر تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة، الموافق الـ17 من يونيو 2022، عقب القبض عليه في في نيويورك.

القبض على بهجت صابر

وتساءل الكثيرون عن سبب القبض على بهجت صابر الإخواني الهارب إلى أمريكا، رغم تجاوزاته في حق الكثيرين على مدار سنوات طويلة.

سبب القبض على الهارب بهجت صابر

وأعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، القبض على الهارب بهجت صابر، بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف إليهن.

لتهمة الموجهة للإرهابي بهجت صابر

وظهر بهجت صابر في صور وفيديوهات توثق لحظات القبض عليه، حيث كان يقوم بـ "بث مباشر" تلفظ خلاله بالسباب والشتائم للعديد من السيدات، لتتحرك شرطة نيويورك لمكانه وتلقي القبض عليه.

ظهور بهجت صابر

وظهر الهارب بهجت صابر في فيديو خلال القبض عليه يحاول تزييف الحقائق متحدثا باللغة الإنجليزية، ومستغيثا بالمارة، بأن القبض عليه تم لأنه يدافع عن الحريات، وهو عكس الحقيقة.

اقتياد بهجت صابر لقسم الشرطة

واقتادت شرطة نيويورك بهجت صابر إلى القسم، بعد ورود شكوى ضده من عدة سيدات بسبب تحرشه اللفظي بهن، وهو ما قد يعرضه للحبس عدة سنوات.

وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات والحقائق عن تاريخ بهجت صابر الأسود في السطور التالية:

اعتاد القيادي الإخواني بهجت صابر الهارب لأمريكا، على التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وقيادتها، وسب الكثيرين خلال "الـ "بث المباشر" الذي يجريه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرض بهجت صابر على الإضرار بالأمن القومي المصري، لا سيما خلال فترات ظهور جائحة كورونا، حيث دعا إلى ضرورة نقل العدوى إلى أفراد الجيش والشرطة لإحداث فوضى، قائلًا: "إللي يظهر عليه برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو عطس يذهب إلى أقرب قسم شرطة أو نيابة لنشر العدوى والانتقام منهم".

ودعا الهارب بهجت صابر المواطنين إلى إثارة الفوضى في البلاد، خلال فيديو بثه عبر المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية ضد أبطال القوات المسلحة، ورجال الشرطة، كما قاد التظاهرات خلال زيارة عبدالفتاح السيسي الأولى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015.

وتتداول رواد مواقع العتواصل الاجتماعي تسريبا للهارب بهجت صابر يطلب فيه ممارسة الجنس من فتاة، قبل دخول شهر رمضان الكريم، معللا أنه لا يستطيع فعل "الزنا" برمضان، ونشرها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في 2019.

كما تضمن السجل الأسود للأخواني بهجت صابر العديد من الدعوات التحريضية منها مهاجمة الإعلاميين المصريين خلال زيارتهم لأمريكا، وتم الاعتداء على مجموعة منهم على رأسهم يوسف الحسيني ومحمد شردي، إلى جانب محاولة اغتيال أحمد موسى.

وتعد واقعة ضرب الأخواني الهارب بهجت صابر على "قفاه" هي الأبرز، حيث كان في "بث مباشر" يتناول العام حتى باغته أحد الشباب بـ "قفا" نال إعجاب الملايين الكارهة لهذا الإرهابي الخائن.

ومن المقرر أن تفرض عقوبة بالحبس على بهجت صابر لعدة سنوات بسبب تهم التحرش والسباب لعدة سيدات الموجهة إليه والثابتة.