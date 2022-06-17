اقبال من كبار المسئولين العرب على الجناح المصرى بمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى

شهد الجناح المصرى المشارك كضيف شرف المنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سانت بطرسبرج الدولى اقبالا كبيرًا من كبار المسئولين العرب المشاركين بفعاليات المنتدى، حيث استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عمر سلطان العلما وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى الاماراتى.

كما استقبلت الوزيرة الشيخ أحمد بن ناصر سفير قطر بروسيا والسفير أحمد عبدالرحمن الساعاتى سفير البحرين بروسيا.

وقد اشادوا جميعا بالمستوى الرائع للجناح المصرى والذى يعكس قيمة ومكانة مصر، وكذا التطور الكبير الذى تشهده حاليا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.



وقامت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أول أمس، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح الجناح المصرى المشارك بفعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولى، حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى والمنعقد خلال الفترة من 15الى 18 يونيو الجارى.

وقد شارك فى مراسم الافتتاح دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى، والسفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو إلى جانب كل من أنطــون كوبيـاكـوف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى والكسندر بـيجلـوف عمدة مدينة سان بطرسبرج.

وقالت الوزيرة ان مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى فى دورته الخامسة والعشرين تأتى فى اطار حرص الدولة المصرية على المشاركة السنوية بأعمال وفعاليات المنتدى منذ انطلاقه فى عام 1997، كما تأتى مصاحبة للاحتفال باليوبيل الفضى للمنتدى.

وأشارت جامع، إلى أن الجناح المصري تم تصميمه بما يعكس الهوية الحضارية والثقافية المصرية، كما سيستضيف الجناح العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية الهامة بين القطاع الخاص التي تعكس المقومات الاقتصادية لمصر وتسلط الضوء على مقومات قطاع السياحة المصري، وكذا مجال التعليم، فضلًا عن استعراض الفرص المتاحة فى اطار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.