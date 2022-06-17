إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في البحيرة

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ارشيفيه
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أصيب قبل قليل، عد 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

إخطار من مركز شرطة رشيد

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي اتجاه رشيد، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفي العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين إصابة كلا من، "سحر محمد إبراهيم أبوهيف" 45 عاما، طبيب أشعة ومقيمه بالمنصورة، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة، "محمد السيد علي شاهين" 56 عاما، طبيب أشعه ومقيم بالمنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"مصطفي محمد السيد شاهين" 14 عاما، طالب ومقيم بالمنصورة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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