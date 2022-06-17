رئيس التمثيل التجارى المصرى يشارك بجلسة " الشراكة مع الاتحاد الأوراسي والفرص"

شارك الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى كمتحدث فى الجلسة الخاصة بالتعاون فى اطار دول تجمع الاتحاد الاقتصادى الاوراسى وذلك ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى والذى تشارك فيه مصر كضيف شرف المنتدى، وتترأس الوفد المصرى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

وقد شارك كمتحدثين فى هذه الجلسة نائب رئيس وزراء كازاخستان ووزير تجارة ارمينيا ووزير تجارة تجمع الاوراسى.

وقد ارتكزت الجلسة الحوارية على استعراض اهمية تنمية ممر الشمال الجنوب لخدمة دول الاتحاد والذى يمر عبر كازاخستان.

وتحدث الواثق بالله عن افاق التعاون الممكنة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى فى القارة الافريقية وذلك من خلال الدخول فى مشروعات مشتركة سواء بشكل ثنائى بين مصر ودول الاتحاد أو بشكل ثلاثى بالشراكة مع دول افريقية اخرى

كما اشار إلى اهمية استخدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقاعدة لانطلاق الصناعات المشتركة بين دول القارة السمراء ودول الاتحاد الاوراسى

كما عرض رئيس التمثيل التجارى امكانات القارة الافريقية والفرص المتاحة بها ومعدلات النمو والاستهلاك المتوقعة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لدول القارة وكذا معدلات التجارة والاستثمار فيما بينها، وكذا عرض الفرص المتاحة لدى مصر والتى يمكن الاستفادة منها مع الجانب الاوراسى، مشددا على اهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد ودول القارة خاصة فى ضوء الفرص المتاحة.

واختتم رئيس التمثيل التجارى كلمته بدعوة دول وشركات الاتحاد الاوراسى إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص والامكانات الاقتصادية المتاحة وذلك فى ضوء انفتاح الجانب المصرى على التعامل مع كافة الشركات الاجنبية.

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسئولين والشركات الروسية استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارتها الحالية لدولة روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.



شارك فى اللقاءات السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.



وقد استهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد لقاء موسع مع أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي ورئيس مؤسسة روس كونجرس المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي تناول الاشادة بمشاركة مصر كضيف شرف منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بنسخته الخامسة والعشرين، كما تناول الاجتماع اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.



كما عقدت جامع جلسة مباحثات موسعة مع الكسندر افيدف محافظ مقاطعة فلاديمير الروسية حيث تم استعراض المقومات الاقتصادية للمقاطعة وفرص تعزيز التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان المقاطعة تمتلك امكانات تصنيعية كبيرة فى مجال الصناعات الهندسية والالات الزراعية والغذائية والاسمدة العضوية والزجاج والاخشاب.



وقالت الوزيرة ان الاجتماع استعرض عدد من مقترحات التعاون المشترك بما يهدف إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومقاطعة فلاديمير وكذا الدعوة لترتيب اجتماعات ثنائية بين الجانبين للتعرف على خبرات مقاطعة فلاديمير في إدارة المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، مشيرة إلى ان اللقاء تناول امكانية تنظيم زيارة لوفد من الشركات الروسية الموجودة بالمقاطعة والمهتمة بالسوق المصري إلى مصر للتعرف على المنطقة الصناعية الروسية واستكشاف فرص التعاون المشترك مع الشركاء المحتملين سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.



وشملت لقاءات الوزيرة لقاءًا مع كيريل ليبا رئيس شركة ترانسماش هولدينج وهى اكبر شركة فى العالم منتجة لعربات السكك الحديدية حيث تم استعراض موقف تنفيذ العقد المبرم مع الجانب الروسي لتوريد 1300 عربة سكك حديدية لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث افادت الشركة بإنه تم بالفعل توريد 650 عربة وجارى استكمال الكمية المتبقية، وقد اشادت الشركة بالتنسيق الجارى مع وزارة النقل المصرية وجديتها والتزامها فى تنفيذ بنود العقد وفق التوقيتات المحددة، مشيرين إلى إنه وفقا للعقد فإن الشركة ستقدم خدمات الصيانة لما بعد البيع



كما التقت جامع بـ رافائيل خبيروف رئيس شركة Mobi Truck حيث تم استعراض خبرات ونشاط الشركة في مجال انتاج العربات المتنقلة وبحث انشاء خط انتاج للشركة فى السوق المصرى، للاستفادة من امكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة بالسوق المصري استنادًا إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.



وفى هذا الاطار اكدت الوزيرة استعداد الوزارة لتوفير كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لانشاء هذا المشروع، مطالبة الشركة الروسية بتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متضمة الاحتياجات المطلوبة لتسهيل ايجاد شريك مصرى لاقامة هذا المشروع.