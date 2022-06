يلا شوت plus مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر Ahly Vs Zamalek دون تقطيع رابط ماتش الاهلي والزمالك NOW>> موعد مباراة الأهلي والزمالك يلا لايف yalla live al ahly vs al zamalek القادمة 19/06/2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها في الدوري المصري وتزايد البحث في الأونة الأخير عبر محركات بحث جوجل عن موعد ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك حيث ستنطلق المباراة يوم الأحد القادم الموافق في 19 يونيو 2022 وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في قمة مواجهات الدوري المصري

وتنطلق المباراة يوم الأحد الموافق 19/06/2022 وذلك في تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت القاهرة بينما في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت السعودية وسوف تذاع المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم أسبورت المالك الحصري في حقوق البث لتلك البطولة وسوف يتولي مهمة التعليق أيمن الكاشف علي تعليق تلك المباراة.

مباراة الأهلي والزمالك يلا لايف

ويحتل الأهلي المركز الثالث علي جدول ترتيب برصيد 40 نقطة حصل عليهم بعد أن خاض 17 مباراة وحقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقي هزيمة وحيدة علي يد فريق المصري البورسعيدي ومع العلم بأن النادي الأهلي لديه 3 مباريات مؤجلة بينما يأتي علي الجانب الاخر فريق الزمالك صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط حصدهم بعد أن خاض 20 مباراة وحقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين وتلقي 4 مباريات هزيمة