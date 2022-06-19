بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك Yalla Shoot دون تقطيع || رابط ماتش الاهلي MATCH AHLY كورة لايف جودة عالية

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي للبث المباشر، رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



يستعد ملايين عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة قمة الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة، والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل على ملعب "وي السلام الأهلي".



تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

أما غيابات الزمالك في القمة فليست مؤثرة بالدرجة الكبيرة فالغياب الأول هو طارق حامد، والأخبار كلها تشير إلى رحيله عن الفريق والتحاقه باتحاد جدة السعودي في الموسم المقبل، أما الغياب الثاني فهو التونسي حمزة المثلوثي وهناك بديل له بتواجد حازم إمام، أما الغياب الثالث فهو محمود علاء بسبب الإيقاف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش وحازم إمام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى.