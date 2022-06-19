يلا شوت لايف NOW مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف HD الجديد livehd7 رابط ماتش الاهلي ŇÔŴ.. ينتظر جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم في اللقاء المثير الذي سيجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

معلقي لقاء القمة:

اسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورت التعليق على المباراة لكل من:

مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري:

يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من خلال 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.





ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الاهلي والزمالك، مساء يوم الأحد 19 يونيو 2022 في تمام الساعة الـ8:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين وقطر والكويت، وفي الـ7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الـ10:00 بتوقيت أبوظبي ومسقط.

وكان لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الزمالك والأهلي، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، قد انتهى بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وسيحاول الفارس الأبيض الثأر لتلك الهزيمة ومصالحة جماهيره العريضة.