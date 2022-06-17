رغم حجم إنتاجها الضخم من البترول

أسعار "البنزين" تصل إلى مستويات قياسية في النرويج

الاقتصاد
اسعار الوقود في النرويج
اسعار الوقود في النرويج
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تجاوز سعر البنزين في النرويج حاجز 10 دولارات للجالون، رغم أنها تعتبر أكبر منتج أوروبي للمواد البترولية.

 

وتبيع محطات الوقود في أوسلو الوقود مقابل 27 كرونة لكل لتر، أو ما يعادل 10.30 دولار للجالون، ما يجعلها أعلى دولة أوروبية من حيث سعر البنزين والثانية عالميًا بعد هونج كونج، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".

 

وذكر اتحاد السيارات النرويجي، أن نحو نصف تكلفة البنزين في محطات الوقود في البلاد يتكون من ضرائب الطرق والكربون والمبيعات.

 

وتعاني معظم دول العالم من ارتفاع حاد لأسعار البنزين، مع تعافي الطلب ووسط ارتفاع قوي لأسعار النفط جراء ضعف المعروض.

 

وكان متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد تجاوز 5 دولارات للجالون هذا الشهر، لأول مرة على الإطلاق.

النرويج اسعار البنزين اسعار البنزين في النرويج

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