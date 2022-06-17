1.8 مليار جنيه صافي مشتتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

الاقتصاد
البورصة المصرية خلال
البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي
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كشف التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية، أن المتعاملون الأجانب سجلو  صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيممة 8.9 مليار جنيه جنيه فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء  بقيمة 1.8  مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" أنهي تعاملات الاسبوع الماضي على هبوط بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقط.

 

 

 

وأظهرت التقرير، ان رأسمال السوقي للبورصة حقق خسائر بقيمة 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 657.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع السابق.

 

 

 

 

و سجلت تعاملات المصريين نسبة 48.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 48.8%، والعرب على 2.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 289.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 16.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

ومثلت تعاملات المصريين 71.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19%، وسجل العرب 9.3%.

 

 

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