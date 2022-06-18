وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 76 عاما

الفجر الفني
بوابة الفجر
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توفي الفنان الأردنى هشام هنيدي عن عمر يناهز 76 عامًا.

تخرج الراحل في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ثم اتجه إلى دراسة الفنون، حيث حصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو عام 1980.

وبدأ الراحل مشواره الفني في الستينات من القرن الماضي، حيث قدم العديد من الأعمال التاريخية والدرامية والبدوية مثل: (مقامات الحريري)، (ساري)، (نمر بن عدوان)، (آخر أيام اليمامة)، (الأخرس والقلادة الخشبية)، (أبوجعفر المنصور)، (صقر قريش)، (الدرب الطويل)، كما شارك في عدة أعمال مسرحية منها (قنس بن شعفاط) و(العنب الحامض).

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