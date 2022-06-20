جاستن بيبر يؤجل جولته المتبقية بأمريكا الشمالية بعد إصابته بشلل في وجهه

قرر المغني العالمي جاستن بيبر، تأجيل مواعيد جولته المتبقية في أمريكا الشمالية، بعد إعلان إصابته بشلل في الوجه حيث ٱصيب مؤخرا بمتلازمة رامزي هانت.

وكشف بيبر، في وقت سابق إصابة نصف وجهه الأيمن بالشلل وذلك بعد إصابته بفيروس أضر بعصب أذنه.

وقال إنه أصيب بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح.

وأشار إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفلاته عن تأجيل 3 حفلات له بسبب المرض، بعدما كان من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في تورنتو، ويليه عرض في واشنطن العاصمة.