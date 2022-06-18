أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18-6-2022

استقرت اسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت 18 يونيو باسواق الصاغة في مصر بعد ان شهدت تراجعات قوية على اثر هبوط السعر العالميى.

اسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18 سجل 856 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 999 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 1142 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب سجل 7792 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمية:



تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس، بعد زيادتها 25 نقطة و50 نقطة في شهري مارس ومايو على الترتيب.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.30 دولار ليصل إلى 1840.60 دولار للأوقية عند التسوية.