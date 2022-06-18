أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18-6-2022

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
Advertisements

استقرت اسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت 18 يونيو باسواق الصاغة في مصر بعد ان شهدت تراجعات قوية على اثر هبوط السعر العالميى.

 

اسعار الذهب اليوم في مصر


عيار 18  سجل 856 جنيهًا للجرام.

عيار 21  سجل  999 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل  1142 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب  سجل 7792 جنيهًا.

 

اسعار الذهب العالمية:


تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم.

 

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس، بعد زيادتها 25 نقطة و50 نقطة في شهري مارس ومايو على الترتيب.

 

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.30 دولار ليصل إلى 1840.60 دولار للأوقية عند التسوية.

 

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب الان اسعار الذهب المحلى اسعار الذهب العالمي

مواد متعلقة

اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022.. عودة التراجع للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022.. زيادة 8 جنيهات في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 في مصر
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انضمام صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 76 عاما

مصر للطيران تبدأ تطبيق إلغاء القيود الصحية المتعلقة بجائحة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يعتذر رسميا للأهلي

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

عاجل.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الجديد

بيراميدز يحدد شروطه للموافقة على رحيل رمضان صبحي

بعد تصريحاتها في برنامج "كلام الناس".. دنيا عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"