موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة والحكم

يبحث الكثيرون عن موعد مباراة الأهلى والزمالك قمة الكرة المصرية والعربية، التي تلقى اهتمامًا إعلاميا كبيرا، نظرا لعراقة الفريقين وتاريخهما.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام مباراة الأهلى والزمالك في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلى والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ20 والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأحد، في تمام الـ8 مساء، على ملعب "الأهلي وي السلام".

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس صاحبة ومالكة البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز في تمام الـ8 مساء ويسبقها أستوديو تحليلي يجمع ألمع نجوم الكرة.

حكم مباراة الأهلى والزمالك

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز، ضمن المباريات المؤجلة.

موقف ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلى والزمالك

يدخل الفارس الأبيض مباراة الأهلى والزمالك وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 جولة، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة وتعادل مباراتين وخسر 4 مواجهات، بينما يحل الأهلي ثالثا بـ40 نقطة من 17 لقاء، فاز فيها في 12 وتعادل 4 وتلقى هزيمة وحيدة.