موعد عيد الأضحى 2022 وعدد أيام الأجازة للقطاعين

موعد عيد الأضحى 2022، يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عيد الأضحى، وعدد أيام الأجازة التي سيحصل عليها العاملين في القطاعين "خاص- عام".

موعد عيد الأضحى 2022

وأظهرت حسابات معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقبل تحديد موعد عيد الأضحى 2022 أن هلال شهر ذى الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الـ4:52 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق الـ18 من يونيو 2022 المعروف بيوم رؤية عيد الأضحى 2022.

موعد عيد الاضحى 2022 والرؤية

وأوضحت الحسابات الفلكية أن هلال رؤية عيد الأضحى 2022 في سماء مكة المكرمة يبقى لـ32 دقيقة، بينما يبقى في القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس يوم رؤية موعد عيد الأضحى 2022 في محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد وقفة عيد الأضحى 2022.. وقفة عرفات

ومن المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 2022 في الـ9 من يوليو المقبل، حيث أن المسلمين سيحتفلن بوقفة عرفات عام 1443هـ فلكيا يوم الجمعة الثامن من الشهر نفسه.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

وتنتاب المسلمون حالة من السعادة بقرب موعد عيد الأضحى 2022 حيث يستعدون لتأدية صلاة عيد الأضحى التي ستكون عقب فجر اليوم العاشر من ذي الحجة.