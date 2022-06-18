"الإحصاء": 5.48 مليار دولار صادرات مصر فى شهر واحد





قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بلغت نحو 5.48 مليار دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 3.81 مليار دولار في شهر مارس عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 44.1%.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز، أن هناك مجموعة من السلع لعبت دورا في ارتفاع الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، وعلى رأسها صادرات الأسمدة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 297.4 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 155.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 90.8%، يليها صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت نحو 247.3 مليون دولار في مارس الماضى، مقابل 168.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 47%.

وتتضمن القائمة أيضا الصادرات المصرية من البطاطس بقيمة بلغت 103.7 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 74.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 39.2%، إلى جانب الصادرات المصرية من الصابون ومحضرات التنظيف بقيمة 29.5 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 24.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 18.3%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجـز فى الميزان التجارى بلغت نحو 2.26 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 3.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 39.7٪.



