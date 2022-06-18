أسعار الذهب تنخفض بالتزامن مع إجراءات البنوك المركزية



انخفض الذهب يوم الجمعة متأثرًا بارتفاع الدولار وإشارات السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% يوم الجمعة إلى 1840.6 دولار، وأغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 1.86% خلال الأسبوع.

وتراجع الذهب الفوري 1.1% إلى 1836.26 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي يوم الجمعة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.

كما تأثرت جاذبية السبائك هذا الأسبوع بإجراءات التشديد الصارمة من البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفدرالي الأميركي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.

عادة ما يكون التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وفي الوقت نفسه، ظل الطلب على الذهب الطبيعي فاترًا في الصين المستهلك الرئيسي بسبب قيود كورونا.