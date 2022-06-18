وزير البترول: توصيل الغاز إلى 7 مليون وحدة بجميع المحافظات



قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الوقود في مصر تمثل نصف الأسعار العالمية، مضيفا أن الدولة تقف إلى جانب المواطن وتحاول عدم زيادة الأعباء عليه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن زيادة أسعار الوقود في مصر تكون في حدود 25 قرشا فقط وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي التي تجتمع كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستوردة للبترول وتستهدف خفض نسبة الاستيراد والبالغة 35% خلال العام القادم.

ونوه بأن 65% من الطاقة الهيدروكربونية في مصر عبارة عن غاز طبيعي بدءا من الكهرباء والمصانع والسيارات، مؤكدًا أن الدولة تشجع على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن سعر متر المكعب من الغاز يبلغ نصف ثمن سعر البنزين.

وأوضح أنه في ظل ارتفاعات الأسعار الحالية للبترول تحاول الدولة زيادة اعتمادها على الغاز، مشجعا المواطنين على ضرورة تحويل سياراتهم إلى غاز وخاصة أنه تم توفير محطات بكل المحافظات، مؤكدا على زيادة عدد المحطات الفترة القادمة.

وحول توصيل الغاز للمنازل أكد أن الحكومة تحاول تقليل الاعتماد على انبوبة البوتجاز التي تكلف الدولة 180 جنيه وذلك عبر توصيل الغاز للمنازل والقرى من خلال مشروع الوزراة ومبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال شركات الدولة وشركات القطاع الخاص المنتشرين بجميع انحاد الجمهورية، مؤكدا على توصيل الغاز ل7 مليون وحدة حتى الآن.