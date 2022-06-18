روسيا تقلص إمدادات الغاز بواقع النصف لليوم الثالث على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت وزارة الطاقة النمساوية أن البلاد تتلقى نحو نصف إمداداتها المعتادة من الغاز من شركة "غازبروم بي جيه إس سي" لليوم الثالث على التوالي، لكنها مازالت قادرة على زيادة مخزونها، استعدادا للشتاء.

وأضافت الوزارة في بيان إلى وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه)، في أول تعليق عام بشأن حجم التقليص "تراجعت إمدادات الغاز من روسيا بواقع نحو 49%"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأشار مستوردون في ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا المجاورة إلى تخفيضات مماثلة في الحجم، حيث أصبحت أسواق الطاقة نقطة صراع بين روسيا وغرب القارة.

وقالت الوزارة إن مستويات التخزين استمرت في الارتفاع، أمس الجمعة، وإن ذلك بوتيرة أبطأ، ووصلت إلى نحو 41% من القدرة الاستيعابية.

ولا يزال العرض يتجاوز الطلب الموسمي وستدرس الحكومة تنفيذ قيود على المستخدمين الصناعيين، فقط إذا كان هدف الوصول إلى مستويات تخزين 80% بحلول بداية الشتاء في خطر.

 

 

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