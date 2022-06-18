ننشر موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات

ننشر لكم في السطور التالية موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات، وعدد الإجازات لتي سيحصل عليها العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وعن موعد عيد الأضحى فلكيا 2022، تقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية ضمن الخدمات التي يقدمونها للمواطنين التفاصيل الكاملة حول إجازة عيد الأضحى.



وفقا للحسابات الفلكية، أكدت أن هلال شهر ذى الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعــــاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

عيد الاضحى 2022

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32- 37 دقيقة).

موعد غرة ذي الحجة 2022

ووفقا للحسبات الفلكية، تبين أن غــرة شهر ذي الحجـة 1443هـ فلكيا تكون يوم الخميس 30/6/2022م.

موعد وقفة عرفات 2022

وعن قفة عرفات لعام 1443هـ فلكيا، من المؤكد أنه يكون يوم الجمعة الموافق 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

أما عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، وفقا للحسابات الفلكية يكون يوم السبت 9/7/2022م.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

حتى اليوم لم تعلن بعد عن الموعدد المحدد لصلاة العيد الذي يوافق السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، ولكن صلاة العيد العام الماضي في محافظة القاهرة كانت في تمام الساعة 05:38 صباحًا.