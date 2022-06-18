تعرف على موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022

ننشر لكم في السطور التالية موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يبحث الطلاب عن جدول الامتحانات.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وإليكم التفاصيل:

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

من المقرر أنه تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهي يوم 21 من يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يؤدى الطلاب الامتحان في المواد غير المضافة للمجموع فى التربية الدينية والتربية الوطني الإثنين 20 يونيو و21 يونيو في الاقتصاد والإحصاء

وتبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو الجاري بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماع مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022.