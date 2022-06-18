الأرصاد: غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح وشبورة

قالت الأرصاد الجوية إنه يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد، قالت الأرصاد الجوية أن القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وتسجل الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، وتسجل مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، بينما تسجل سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وتسجل قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، بينما تسجل أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

حالة الطقس من الإثنين إلى الأربعاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.