ساعات وتنطلق مباراة القمة رقم 124 بين فريقي الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقرر عقدها غدا الأحد الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات، وعليه يبحث قطاع عريض من مشجعي كرة القدم عن القنوات الناقلة للبطولة وتردداتها لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري التي يتم عرضها في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تونس، و6 مساء بتوقيت جرينتش، على أن يتم تنظيم المباراة ليتم إقامتها على ملعب استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر عرض مباراة القمة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، التي تملك النقل الحصري لمباريات الدوري المصري 2022، وجاء ترددها، كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت HD

القمر: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

ومن بين ترددات أون تايم تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي يمكن تحميلها بالبحث عن التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

5 غيابات في صفوف الأهلي

وتأتي مباراة الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز وسط تسجيل غيابات بين صفوف اللاعبين، من بينهم علي لطفي، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، بسبب الإصابة، وفق أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.