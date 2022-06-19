يلاشوت NOW: مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ON SPORT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ضد الزمالك جودة متعددة NOW

نقدم لكم عبر يلا شوت لايف ON SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعالمية مباراة القمة في الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث تقام مباراة القمة عل ستاد السلام معقل النادي الأهلي.

يلا شوت Live مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الأحد في الدوري المصري، حيث يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك في إطار مباراة الدوري المصري 2022، وتُقام مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد على ستاد السلام وي على الأراضي المصرية.



القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تذاع مباراة السوبر المنتظرة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على قناة أون تاين سبورت الرياضية، وسوف يتم بث المباراة مباشرة على القناة في تمام الساعة 7 مساءً، ويمكنك مشاهدة مباراة السوبر ومتابعة الاستوديو التحليلي المميز قبل المباراة بساعتين ويقدمه الكابتن أحمد شوبير، وأيضا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قناة النيل للرياضة مع استوديو تحليلي مميز قبل اللقاء ويقدمه المذيع المميز مدحت شلبي.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري في مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب السلام:

التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

