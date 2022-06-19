يلا شوت Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف.. شاهد مباراة الأهلي والزمالك.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك يلا شوت HD

يلا شوت بث مباشر الأهلي والزمالك.. يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية تجمع بين الاهلي والزمالك مساء اليوم الاحد 19 يونيو، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري لكرة القدم 2021/2022 م. ويقدم موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم، والتي ستقام علي ارضية ملعب “السلام”.



القنوات الناقلة لمباراة القمة يلا شوت

الأهلي والزمالك بث مباشر، أعلنت قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري، عن توفيرها لتغطية مميزة للقاء القمة 124، حيث ستبدأ القناة المصرية المفتوحة على النايل سات في بث برنامج “تغطية القمة” في الثالثة عصرًا والذي يستمر حتى الخامسة مساءًا، وهو من تقديم محمد غانم، ثم ينطلق بعدها الأستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، مع تواجد المحللين: إسماعيل يوسف، فاروق جعفر، عماد متعب، ووليد صلاح الدين.

معلق مباراة الاهلي والزمالك اليوم

وقبل مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك مباشرة، في الساعة الثامنة مساء الأحد، بدأ التساؤل يتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية معلق القمة المصرية رقم 124، حيث أسندت قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري مهام التعليق للمعلق الشهير مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، على أن يكون حاتم بطيشة على الصوتية الثانية.