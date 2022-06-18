يلاشوت Fel3arda مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ON SPORT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك والأهلى جودة متعددة NeW

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الفجر الرياضي
بث مباشر الأهلي والزمالك
بث مباشر الأهلي والزمالك
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تابعوا عبر الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في المبرااة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يلا شوت اونلاين.

القنوات الناقلة لمباراة  الأهلي والزمالك
تذاع مباراة القمة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الرياضية، وسوف يتم بث المباراة مباشرة على القناة في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكنك مشاهدة مباراة السوبر ومتابعة الاستوديو التحليلي المميز قبل المباراة بساعتين يلا شوت رابط ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر دون تقطيع.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك  والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري الثامنة مساء اليوم الأحد  على أرضية ملعب ستاد السلام بمدينة القاهرة.

 

 

 


-ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويواصل فريق الزمالك صدارته بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 44 نقطة، بينما يأتي غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ولازال لديه بعض المواجهات المؤجلة.

-القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي صاحبة حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

 

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