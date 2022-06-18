الموسيقار أمير عبدالمجيد: محمد الحلو يخضع لعملية في القلب الآن بدلا من الغد

كشف الموسيقار أمير عبد المجيد، صديق المطرب محمد الحلو، عن أن محمد الحلو يخضع الان لعملية في القلب حيث تم تغيير ميعاد العملية من الغد إلى الان، موضحا أن بداية الأزمة الصحية كانت معاناة محمد الحلو من آلم في قدمه يمنعه من السير ولجأ إلى العلاج الطبيعي ولكن ازدادت الأزمة.

وأضاف الموسيقار أمير عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن محمد الحلو لجأ لطبيب واكتشف أنه يعاني من انسداد في شرايين القلب والعلاج الطبيعي لقدمه تسبب في زيادة الازمة، مشيرا إلى أن العملية قسطرة في القلب.

وأشار الموسيقار أمير عبد المجيد، إلى أن المطرب محمد الحلو يخضع لعملية قسطرة دعامات لتسليك الانسداد الشرياني بدلا من اقامتها غدا، قائلا: "معنويات محمد الحلو زي الفل وهو مسلم أموره لله من زمان".