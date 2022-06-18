رابط موقع تقديم المدارس الحكومية 2023.. والأوراق المطلوبة

يتسارع أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم في المدارس المختلفة، ومع نهاية شهر يونيو الجاري، سيغلق باب التقديم وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن موقع تقديم المدارس الحكومية للدخول على الرابط المخصص لذلك والذي تتيحه الوزارة للتيسر على أولياء الأمور.

وازداد عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موقع تقديم المدارس الحكومية عبر محرك البحث جوجل بعد فتح باب التقديم وقبل نهايته في 30 يونيو الجاري، لذا بدأ الكثير من أولياء الأمور في تسجيل الطلبات للطلاب الجدد في مرحلتي KG والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

موقع تقديم المدارس الحكومية

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان، أنها لن تنظر إلى طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية إلا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط المخصص لذلك قبل حلول يوم 30 يونيو 2022 ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم من خلال الرابط طوال الـ24 ساعة.

ويمكن الدخول إلى موقع تقديم المدارس الحكومية مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا).

ويجري اختيار الطلاب الذين سجلوا عبر الرابط بناء على الأطفال الأكبر سنًا ومدى استيعاب المدارس من الأطفال وعدد الفصول داخل كل مدرسة.

طريقة التقديم للمدارس

ويمكن التسجيل عن طريق الدخول على الرابط وتسجيل حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة من إدخال رقم البطاقة لولي أمر الطالب وبيانات الطفل وعمره، إذ تستقبل الوزارة في تلك الفترة أوراق الأطفال الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية سواء التجريبي أو الحكومي بالمرحلتين KG1 والصف الأول الابتدائي إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية

شهادة ميلاد الطالب المتقدم «كمبيوتر».

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر بشرط أن تكون سارية.

6 صور حديثة للطالب مكتوب عليها اسمه ثلاثي.

إيصال مرافق ( كهرباء ومياه وغاز) لمحل سكن الطالب.

ملف ورقي خاص بالمدرسة المرشح لها الطالب.

استمارة التقديم الإلكترونية مطبوعة.