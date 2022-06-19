"مستقبل وطن" يقدم مراجعة ليلة الامتحان "أون لاين" لخبراء الثانوية العامة

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بالفيوم

في إطار حرص الأمانة المركزية لحزب (مستقبل وطن)، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والنائب اشرف رشاد الامين العام للحزب، على الاهتمام بالعملية التعليمية، ومساعدة طلاب الثانوية العامة، قبل ايام من اداء الامتحانات.

تسجيل فيديوهات مراجعة ليلة الامتحان

حرصت امانة (مستقبل وطن) بالفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي أمين عام الفيوم، والنائب يوسف الشاذلي امين التنظيم، والنائبة منى الخشاب أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بالفيوم، بالتعاون مع مؤسسة (صوت الفيوم)، على تسجيل فيديوهات مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد، يحاضرها خبراء الثانوية العامة بالفيوم، لتقديم خدمة أون لاين، لطلاب الثانوية العامة، على ان يتم اذاعة مراجعة كل مادة قبل الامتحان بيومين، على قناة (مستقبل وطن) على اليوتيوب، وصفحة الفيس بوك، وعلى قناة "صوت الفيوم"، على اليوتيوب، وصفحة الفيس بوك.

وقد تم عقد اجتماع بمقر امانة (مستقبل وطن) بالفيوم، للاعلان عن مراجعة ليلة الامتحان، وحضر الاجتماع النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم، والدكتورة منى الخشاب أمين لجنة التعليم، والنائب عمرو أبو السعود، والأستاذة منى عابد الأمين العام المساعد للحزب، والأستاذ منتصر نضر امين الاعلام، والاستاذ أحمد ربيع المنياوي من لجنة التعاقدات والعلاقات العامة، والأستاذ محمد صلاح آدم من لجنة التعاقدات، وذلك بحضور أساتذة الثانوية العامة بالفيوم، على رأسهم الدكتور مصطفى عبد الله كبير معلمي الفيزياء بالفيوم، والاستاذ محمود البحيري كبير معلمي الكيمياء، والاستاذ محمد حسن كبير معلمي الاحياء والجيولوجيا، والاستاذ احمد السلخ كبير معلمي اللغة العربية، والاستاذ مجدي الشاذلي كبير معلمي التاريخ، والاستاذ صبري عيد كبير معلمي اللغة الفرنسية ومدير التعليم الثانوي، والأستاذ أحمد عز استاذ اللغة الانجليزية، والاستاذ محمد حسن استاذ علم النفس والفلسفة.

اهتمام كبير بالتعليم

وأكد النائب يوسف الشاذلي خلال الاجتماع، ان الفترة المقبلة سيكون هناك اهتمام كبير من جانب حزب (مستقبل وطن) بالفيوم، بالعملية التعليمية، بناء على توجيهات النائب اشرف رشاد الامين العام للحزب، مشرًا إلى ان هذا الاهتمام سيبدأ من امتحانات الثانوية العامة، وسيتستمر خلال الفترة المقبلة، في جميع مراحل التعليم.

كما اقترح الاستاذ صبري عيد استاذ اللغة الفرنسية بالفيوم، ان يكون هناك مركز تعليم للمتفوقين دراسيًا، تحت رعاية "مستقبل وطن" يتابع باستمرار الطلاب المتفوقين في جميع مراحل التعليم (الابتدائية والاعدادبية والثانوية) لتنمية قدراتهم، ومساعدة الطلاب المتفوقين الغير قادرين، على ان يضم هذا المركز الطلاب الحاصلين على مجموع اكثر من 90% في جميع المراحل.

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين

مستقبل وطن يقدم مراجعة ليلة الامتحان أون لاين