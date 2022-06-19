لايف live كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي والزمالك يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي والزمالك رابط سريع Ahly

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى ملعب برج السلام في الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport وأسند اتحاد الكرة المصري مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لطاقم اسباني.

القنوات الناقلة والبث المباشر:

البث مباشر مباراة الأهلي والزمالك ضد اليوم في بطولة الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري في يوم الجمعه عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرة وحصريًا على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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