كورة لايف ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر LIVE تايم سبورت رابط ماتش الاهلي والزمالك AHLY

بث مباشر لـ مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداث مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري عبر الرابط المرفق في الخبر.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي ملعب السلام حيث يستضيف مباراة الأهلي والزمالك في مباراة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

يسعى سامي قمصان المدير الفني لفريق الاهلي لـ الفوز حتى تكون دفعه كبيرة له في بداية مشواره مع الفريق اما على الجانب الاخر فإن جيسفالدو فيريرا يسعى لمصالحة الجماهير خاصة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

موعد مباراة الدوري المصري سيكون في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة مونيير أحد حكام النخبة في أوروبا.

