سعر الدولار اليوم الأحد 19-6-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19-6-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 

18.70 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

 

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.
 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.74 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.
 

 

 

سعر الدولار أسعار الدولار اليوم بمصر اسعار الدولار اليوم الأحد اسعار الدولار اليوم الان اسعار الدولار اليوم اعلى سعر للدولار

مواد متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم 18 يونيه 2022

اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم السبت 18 يونيو 2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 17-6-2022

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-6-2022
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع الظهير الطائر في الميركاتو الصيفي

إطلاق أعيرة نارية وإصابة شخصين.. خلافات الجيرة سر مشاجرة الحي الراقي

عاجل.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع فيتوريا لتدريب الفريق

بأوامر تشافي.. طلب عاجل من برشلونة للصفقة الذهبية

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022 في جمهورية مصر العربية

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في موقعة القمة

حقيقة تجديد بن شرقي مع الزمالك

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والقناة الناقلة