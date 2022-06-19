أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 19-6-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد، بااتزامن مع الإجازة الإسبوعية لسوق الصاغة في مصر، متأثرة بالثبات على انخفاض آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس عند مستوى 1842 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 670 جنيها

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 860 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1003 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1146 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8074 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.93% إلى 1839.47 دولار للأوقية بحلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.43% إلى 1841.90 دولار أمريكي.